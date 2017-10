Splittelse blant katalanske separatistledere

utenriks

Catalonias regionpresident Carles Puigdemont har kunngjort at han førstkommende tirsdag vil tale til regionforsamlingen der han skal orientere om neste steg etter forrige søndags folkeavstemning.

Da stemte 90 prosent for katalansk uavhengighet, men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok. Den lave andelen kan tyde på at katalanere som ikke ønsker løsrivelse, boikottet folkeavstemningen.

Nå viser det seg at ikke alle i separatistleiren er like ivrige som Puigdemont i å erklære ensidig uavhengighet. I en kronikk i den katalanske avisen Ara skriver Catalonias regionminister for handel, Santi Vila, at han foreslår «våpenhvile» i krangelen med sentralregjeringen i Madrid.

Vila tar til orde for tilbakeholdenhet. Puigdemonts forgjenger Artur Mas sier til Financial Times at katalanske ledere ikke bør fokusere på «hvordan de skal erklære uavhengighet, men i stedet på hvordan de skal gjøre dette på en effektiv måte».

Puigdemont er på den andre siden under kraftig press fra det ytterliggående venstrepartiet CUP, som støtter Puigdemonts regionstyre. CUP krever rask handling.

– Det uunngåelige øyeblikket om å utøve selvbestemmelse har kommet, sier CUP-politiker Carles Riera som sitter i regionforsamlingen i Catalonia.

Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning for å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til spansk lov var en ulovlig folkeavstemning.

(©NTB)