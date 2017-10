Sterke reaksjoner på Trumps innstramming av gratis prevensjon til kvinner i arbeid

utenriks

Kunngjøringen fredag hadde vært ventet i flere måneder og var dermed ikke uventet, skriver The Washington Post.

Innstrammingen innebærer nemlig at en langt større gruppe arbeidsgivere og forsikringsselskap enn før kan fritas fra denne delen av Obamacare-ordningen som kom på plass i 2010. Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv fått gratis prevensjon som p-piller. Eneste unntakene har vært visse små private selskaper, religiøse stiftelser og religiøse organisasjoner.

Reaksjoner

Fredagens beslutning er begrunnet ut fra et religiøst og moralsk ståsted.

Flere religiøse grupper som i årevis var motstandere av Obama-administrasjonens liberalisering på dette feltet, hyller Trump-administrasjonens beslutning. Men kvinnerettighetsgrupper og noen helseeksperter mener dette er et tilbakeslag for kvinnehelse. Man risikerer flere uønskede svangerskap, påpeker de.

The American Civil Liberties Union (ACLU) sa på Twitter at de vil saksøke Trump-administrasjonen. Planned Parenthood har uttalt at den nye innstrammingen setter organisasjonens prevensjonsdekning i fare.

Sanders kritisk

Demokrat Bernie Sanders kalte beslutningen mannssjåvinistisk.

– Dette er det siste eksempelet av Republikanernes totale forakt for kvinners evne til å kontrollere sine egne liv, la han til.

– Presidenten mener at friheten til å praktisere sin egen tro er en grunnleggende rettighet i dette landet, og det var det alt i dag handlet om, sa Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Høytstående tjenestepersoner i Trump-administrasjonen uttaler til Washington Post, på betingelse av anonymitet, at endringen som nå er gjort, slett ikke er så omfattende som mange tror. Fortsatt vil 99,9 prosent av kvinner i arbeid få tilgang til gratis prevensjon via sine forsikringer, påpeker de.

