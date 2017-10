Ekstremværet Nate har nådd USA

utenriks

37 meter per sekund, eller drøyt 135 kilometer i timen, vil si at Nate er oppgradert til en kategori 1 orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC). Det er ventet at Nate vil passere over delstatene Mississippi, Alabama og Tennessee.

Stormen har svekket seg noe på sin ferd i Mexicogolfen. Lørdag kveld lokal tid rapporterer NHC at stormen beveger seg i 32 kilometer i timen.

Stormen har allerede ført til dødelig flom i Mellom-Amerika. I Nicaragua førte Nate til to uker med nesten konstant regnvær. Minst elleve personer mistet livet der. I Costa Rica mistet sju personer livet. Der er 15 fortsatt savnet. I Honduras er tre omkommet og tre savnet.

