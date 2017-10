Kim Jong-un forfremmer lillesøsteren

utenriks

Kim Yo-jong er utpekt til varamedlem i kommunistpartiets politbyrå, kunngjorde det offisielle nyhetsbyrået KCNA søndag. Politbyrået er den øverste beslutningsmakten i kommunistpartiet, og ledes av Kim Jong-un.

Søsteren hans, som er i slutten av 20-åra, har flere ganger blitt avbildet sammen med broren når han viser seg offentlig. Hun skal også være sentral i kommunistpartiets propagandavirksomhet.

Ifølge Reuters tyder forfremmelsen på at hun skal overta for Kim Jong-uns tante, Kim Kyong-hui, som var sentral da hans far og tidligere leder Kim Jong-il var i live.

Forfremmelsen viser at Kim Jong-un er i ferd med å styrke sin posisjon ytterligere, mener Nord-Korea-ekspert Michael Madden.

–Det viser at søsterens portefølje og autoritet er mer vesentlig enn tidligere antatt. Og det er en ytterligere styrking av Kim-familiens makt, sier han til Reuters.

Kim Yo-jong ble i januar sammen med flere andre nordkoreanske tjenestepersoner svartelistet av det amerikanske finansdepartementet på bakgrunn av «alvorlige menneskerettighetsbrudd».

I tillegg til henne ble to av tre menn bak Kims atomvåpenprogram, Kim Jong-sik og Ri Pyong-chol, forfremmet til stillinger i politbyrået.

(©NTB)