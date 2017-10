Motstandere av løsrivelse til Barcelona for å demonstrere

utenriks

Demonstrasjonen finner sted dagen etter at statsminister Mariano Rajoy sa til avisa El Pais at han ikke utelukker å suspendere Catalonias selvstyre.

– Jeg utelukker ingenting, sa Rajoy i et intervju med Madrid-avisen.

– Men jeg må gjøre det på rett tidspunkt. Jeg vil sette pris på om trusselen om uavhengighet blir trukket tilbake så fort som mulig, sa Rajoy.

Det ventes tilreisende fra hele Spania til demonstrasjonen i den katalanske hovedstaden. Bak markeringen står Societat Civil Catalana, den største gruppen mot uavhengighet i Catalonia. Demonstrasjonen starter klokken 12.

– Kolonial logikk

En talskvinne for det venstreorienterte partiet CUP kritiserer søndagens demonstrasjon og kaller den et uttrykk for en «kolonial logikk».

Alle har rett til å protestere, men det er uttrykk for en kolonial holdning at folk kommer i busser fra andre deler av Spania, og at busser lastes opp i Madrid for å kjøre til Barcelona, sier CUP-talskvinne Nuria Gibert.

En av dem som skal demonstrere, er 38 år gamle Angelo Rossini Calvo. Han mener de katalanske folkevalgte ikke har stort nok flertall til å erklære uavhengighet.

Ikke bare har et flertall av katalanerne ikke stemt for flertall, men partiene som er for løsrivelse, har bare et knapt flertall med 72 av 135 mandater i regionforsamlingen.

90 prosent av dem som stemte, gikk inn for uavhengighet. Men frammøtet var bare på 43 prosent, stort sett fordi motstanderne boikottet avstemningen, men også fordi velgere ble forhindret av spansk politi.

– Spania vil ikke bli delt

Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og pålegge direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven.

– Spania skal ikke deles, og nasjonen som en enhet skal fortsette. Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.

Catalonias president Carles Puigdemont har varslet at han skal tale til den katalanske regionsforsamlingen tirsdag. Det ventes at han da legger fram en erklæring om selvstendighet for regionen.

Spent situasjon

Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.

Catalonias to største banker har besluttet å flytte sin registrering ut av regionen, og en rekke andre bedrifter vurderer også å flytte hovedkvarteret, av frykt for at de skal bli stående utenfor EU om løsrivelsen faktisk finner sted.

Situasjonen i Catalonia har vært svært spent de siste ukene. Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.

Meningsmålinger før avstemningen viste at katalanerne var delt på midten når det gjaldt uavhengighet. Men det spanske politiets brutale framferd kan ha fått en del katalanere til å revurdere og støtte løsrivelse.

På selve valgdagen 1. oktober ble hundrevis av mennesker skadd i sammenstøt med politiet.

(©NTB)