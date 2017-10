Puigdemont vil følge valgloven og erklære uavhengighet

utenriks

I et intervju med den katalanske TV-kanalen TV3 søndag sier Puigdemont at han vil følge valgloven, som sier at en erklæring om selvstendighet må komme innen 48 timer etter at den katalanske valgkommisjonen har avgjort at resultatet av folkeavstemningen var et ja-flertall.

– Vi kommer til å følge valgloven, sier Puigdemont i et utdrag som er lagt ut på kanalens hjemmeside.

Regionregjeringen har tidligere sagt at 90 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen 1. oktober, stemte ja til selvstendighet. Men valgdeltakelsen var lav, kun 43 prosent.

Sentralregjeringen i Madrid har erklært både den omtalte valgloven og selve folkeavstemningen for ugyldig.

Søndag demonstrerte minst 350.000 mennesker i Barcelona mot planene om å løsrive Catalonia fra Spania.

(©NTB)