Seks døde i enorme eksplosjoner i Ghana

utenriks

Bilder og videoer viser en enorm ildkule som lyste opp himmelen 100 meter opp i lufta i Legon, en forstad nordøst i Accra. Eksplosjonene kunne høres over hele byen.

Politiets talskvinne Efia Tenge sier eksplosjonene skjedde på en bensinstasjon omkring klokka 19.30 lørdag. Til nyhetsbyrået AFP bekrefter hun at det dreier seg om to gasseksplosjoner.

Viseinformasjonsminister i landet Kojo Oppong-Nkrumah forteller at en tankvogn med naturgass eksploderte på en stasjon som tilhører Ghana Oil Company (Goil). Deretter fulgte det en ny eksplosjon på en annen bensinstasjon på den andre siden av veien.

En talsmann for Ghanas brannvesen sa søndag morgen at minst seks mennesker hadde mistet livet, og at 35 var skadd i eksplosjonene.

Vitner forteller at folk flyktet i panikk etter den første eksplosjonen, og at det trolig reddet mange menneskeliv.

Brannvesenet har kontroll på flammene. Over 200 politibetjenter hadde også vært på stedet.

Eksplosjonene vekker vonde minner fra 2015 da 150 mennesker omkom etter at det brøt ut en eksplosiv brann på en bensinstasjon. Mange mennesker hadde da søkt tilflukt på bensinstasjonen på grunn av et kraftig regnvær da brannen brøt ut.

