Spanias statsminister vil ikke utelukke å suspendere Catalonias selvstyre

– Jeg utelukker ingenting, sa Rajoy i et intervju med Madrid-avisen El Pais.

– Men jeg må gjøre det på riktig tidspunkt. Jeg vil sette pris på om trusselen om folkeavstemning om uavhengighet blir trukket tilbake så fort som mulig, sa Rajoy.

Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias autonome status og pålegge direkte regjering fra Madrid.

Catalonias president Carles Puigdemont har varslet at han vil tale til det katalanske parlamentet førstkommende tirsdag. Det ventes at han da vil legge fram en erklæring om selvstendighet for regionen.

