Trump flytter ikke ambassaden til Jerusalem ennå

utenriks

På et talkshow på TV sa han at han vil gjøre et forsøk på å forhandle fram en fredsavtale mellom Israel og palestinernes før han eventuelt går videre med det omstridte løftet om å flytte ambassaden.

– Jeg skal gi det en sjanse før jeg overhodet tenker på å flytte ambassaden, sa han på talkshowet til Mike Huckabee.

Forhandlinger mellom Israel og palestinerne er en av oppgavene han har overlatt til sin svigersønn Jared Kushner, en 36-åring som ikke har noen erfaring med Midtøsten.

Alle land som har diplomatiske forbindelser med Israel, har ambassaden sin i Tel Aviv siden verdenssamfunnet ikke anerkjenner Israels krav om kontroll over hele Jerusalem.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden i 1967 og annekterte den østlige delen av byen kort etter. Palestinerne vil imidlertid ha Øst-Jerusalem som hovedstad i sin framtidige stat.

