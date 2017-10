USAs våpenlobby vil ikke ha forbud

utenriks

– Vi mener ikke forbud har fungert for noe som helst noensinne. Det vi har sagt har vært veldig tydelig – hvis noe kan få et halvautomatisk våpen til å fungere som et helautomatisk våpen, bør det reguleres på en annen måte enn i dag, sier NRAs sjeflobbyist Chris Cox ifølge Reuters.

National Rifle Association (NRA) ba for kun to dager siden de føderale myndighetene om å vurdere hvorvidt såkalte «bump stocks», en innretning som festes på halvautomatiske våpen for å øke skytetakten, var i samsvar med loven, og om de burde være gjenstand for ytterligere restriksjoner.

Oppfordringen kom i etterkant av masseskytingen i Las Vegas. Rundt et titall av de 23 våpnene Stephen Paddock brukte i skytingen hadde gjennomgått en slik modifisering. 58 mennesker ble drept i massakren og 489 såret.

I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av «bump stocks», avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle. Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby «bump stocks».

(©NTB)