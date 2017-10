Bitter ordkrig mellom Trump og Corker

utenriks

Ordkrigen begynte med en Twitter-melding der den amerikanske presidenten anklaget Corker for å være for feig til å stille til gjenvalg.

65 år gamle Corker, som har sittet ti år i Senatet, skjøt raskt tilbake på Twitter.

– Det er synd at Det hvite hus har blitt en barnehage for voksne, skrev han.

Senere fulgte Corker opp kritikken i et intervju med The New York Times, der han hevder at Trump styrer landets som et «reality show».

– Truslene hans mot andre land kan føre oss ut i tredje verdenskrig, advarer Cork, som hevder at så å si alle republikanere i Senatet deler hans egen bekymring når det gjelder Trump.

Prøve å beherske

– Han bekymrer meg. Han må bekymre alle som bryr seg om landet vårt, sier Corker.

– Jeg vet med sikkerhet at hver eneste dag i Det hvite hus handler det om å prøve å beherske ham, fortsatte han.

Corker har også flere ganger tidligere åpent kritisert Trump og avdekket hvor splittet Det republikanske partiet er i synet på presidenten.

Da Trump nylig blåste av utenriksminister Rex Tillersons forsøk på å komme fram til en diplomatisk løsning på atomstriden med Nord-Korea, rykket Corker ut i forsvar.

Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og Trumps stabssjef John Kelly hjelper oss å holde kaoset på avstand, sa han i en kommentar.

Rasende Trump

Trump legger ikke skjul på at han er rasende på den innflytelsesrike senatoren og rakket søndag ned på ham i en rekke Twitter-meldinger.

– Senator Bob Corker tryglet meg om å støtte ham i gjenvalg i Tennessee. Jeg sa «nei» og han trakk seg (sa han ikke kunne vinne uten min støtte). Han ville også bli utenriksminister, jeg sa «nei takk». Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, hevder Trump.

Trump hevder også at det var Cork som sto bak «den forferdelige» atomavtalen med Iran, som Trump gjentatte ganger har lovet å slå en strek over.

Blir utfordring

Corker kan bli en utfordring for Trump-administrasjonen framover, etter at han besluttet å ikke stille til gjenvalg for republikanerne i Senatet.

– Det kan komme til å bli gøy, advarte Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney nylig.

– Særlig nå når han ikke stiller til gjenvalg. Nå har han frie tøyler og kan komme til å si og gjøre akkurat som han vil, konstaterte han.

Corker er den siste av flere republikanere som har falt i unåde hos Trump. Partiets majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, fikk så hatten passet da Kongressen sa nei til å slå en strek over president Barack Obamas helsereform, og det samme gjorde de to senatorene John McCain og Lisa Murkowski.

