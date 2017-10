Ingen vil ta ballen i brexitsamtalene  

utenriks

Mandag startet femte runde i de formelle samtalene om britenes sorti fra unionen.

Samme ettermiddag var Storbritannias statsminister Theresa May i Parlamentet for å oppdatere forsamlingen om forhandlingene. Hun sa at det nå er opp til de 27 gjenværende landene i EU å ta grep for å få forhandlingene videre.

– Når vi nå ser framover mot neste fase, er ballen på deres banehalvdel. Men jeg er optimistisk til at vi vil få et positivt svar, sa May.

– Det vi søker, er nemlig ikke bare den best mulige avtalen for oss. Jeg mener det også vil være den best mulige avtalen for våre venner i EU, sa hun.

Inndelt i faser

Flere medier hadde fått tilsendt dette utdraget fra Mays innlegg allerede på forhånd. Da EU-kommisjonen ble bedt om å kommentere, skinte det igjennom at EU-siden ikke er helt enig i Mays beskrivelse av situasjonen.

– Vi pleier ikke å kommentere kommentarer, men det jeg kan si, er at disse samtalene har en klar faseinndeling. Så langt er det ikke funnet noen løsning på spørsmålet for fase én, som er skilsmisseoppgjøret. Så ballen er fullt og helt på Storbritannias banehalvdel, sa pressetalsmann Margaritis Schinas.

I fase én er det kun vilkårene for selve skilsmissen som diskuteres. De viktigste spørsmålene i denne fasen er hvor mye penger britene skylder EU, hva man skal gjøre med grensa til Nord-Irland, og hvilke regler som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia og briter i EU.

Britene har ønsket å gå raskt videre til neste fase, som også vil omfatte forhandlinger om rammene for en framtidig handelsavtale.

Siste runde før toppmøte

Så langt har forhandlingene gått trått. Denne ukas samtalerunde er siste sjanse til å komme i rute igjen før det viktige EU-toppmøtet 19. og 20. oktober.

I forkant av forhandlingsrunden har EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sagt at det må skje et mirakel hvis samtalene skal komme langt nok til at det kan bli gjort et vedtak på toppmøtet neste uke om å åpne fase to av forhandlingene.

Det er ventet at EU vil holde igjen minst til neste toppmøte i desember, for på den måten å øke presset på britene.

«Femten bortkastede måneder»

I Parlamentet måtte May tåle hånlatter og krass kritikk fra opposisjonen. Labours leder Jeremy Corbyn mente det ikke var gjort noen reelle framskritt siden folkeavstemningen i juni i fjor.

– Spørsmålet må stilles: Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida? spurte Corbyn.

– Det har vært femten bortkastede måneder! sa han.

Corbyn viste til den vedvarende interne kjeklingen i torypartiet og stadig nye utspill der ministre ifølge ham ser ut til å motsi hverandre.

Kort dagsorden

Dagsordenen for femte samtalerunde er kort. Mandag skulle de tekniske arbeidsgruppene møtes. Tirsdag er det planlagt et møte mellom dem som koordinerer samtalene. Så skal forhandlingsrunden avsluttes torsdag. Det er ikke satt opp noen møter på onsdag.

Storbritannias brexitminister David Davis var ikke til stede i Brussel da samtalene startet. I stedet var han i Parlamentet sammen med May.

Davis har tidligere fått kritikk for å ha vært fraværende mens samtalene har pågått. Det var mandag noe uklart hvor sterkt han ville involvere seg i femte runde.

