Jagland i Catalonia-møte med Spanias utenriksminister

I en pressemelding fra Europarådet betegnes samtalen mellom de to som «detaljerte og omfattende». Under møtet understreket Jagland viktigheten av et forent Spania.

–Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven, heter det.

Jagland var også positiv til at Spania vil etterforske sammenstøtene mellom politi og sivilbefolkning i Catalonia.

Videre heter det at generalsekretæren uttrykte håp for at, gitt tid til dialog mellom partene, en løsning kan bli funnet.

Søndag 1. oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania. Regionregjeringen har tidligere sagt at 90 prosent av dem som deltok i avstemningen, stemte ja til selvstendighet. Men valgdeltakelsen var lav, kun 43 prosent.

Den katalanske lederen Carles Puigdemont fastslo at katalanerne hadde «vunnet retten til en selvstendig stat». Den spanske regjeringen avfeide på sin side folkeavstemningen som en«farse», og har erklært den for både ugyldig og ulovlig.

