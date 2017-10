Journalister løslatt i Venezuela

utenriks

Italienske Roberto Di Matteo, sveitsiske Filippo Rossi og venezuelanske Jesus Medina ble løslatt søndag, ifølge det venezuelanske journalistforbundet. De publiserte et bilde av en lettet Medina på Twitter.

De tre journalistene ble pågrepet fredag idet de skulle gå inn i fengselet Tocoron med tv-kamerautstyr, ifølge menneskerettsgruppen Foro Penal. Journalistforbundet viste bilder der de tre ble ført bort i håndjern av soldater, og journalistenes mobiltelefoner og kameraer ble beslaglagt. De tre hadde alle fått nødvendige tillatelser til å besøke fengselet, men det ble tilsynelatende gitt en kontraordre.

Både sveitsiske og italienske diplomater bekrefter at de grep inn for å sørge for at journalistene ble godt behandlet og for å komme fram til en rask løsning.

Regjeringen i Venezuela, med president Nicolás Maduro i spissen, hevder ofte at de blir urettferdig behandlet av internasjonale medier. Det venezuelanske nyhetsbyrået APEX sier i en uttalelse søndag at pågripelsen er et forsøk på å skremme mediene.

– Vi er imot trakasseringen og pågripelsen av journalister som et virkemiddel for å skremme pressen.

Venezuelanske fengsler er ifølge kritikere overfylte, og innsatte er underernærte til tross for at myndighetene har lovet å redusere antall innsatte. Tocoron er kjent for å være ett av landets mest voldelige fengsel.

Det er ikke opplyst hvilke medier sveitseren og italieneren jobber for.

(©NTB)