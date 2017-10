Ny runde med brexitforhandlinger 

utenriks

Forhandlingsrunden er siste sjanse til å komme i rute igjen før det viktige EU-toppmøtet i Brussel 19. og 20. oktober.

Dagsordenen for samtalerunden er kort. Mandag møtes de tekniske arbeidsgruppene. Tirsdag skal det holdes et møte mellom dem som koordinerer samtalene. Så skal EUs sjefforhandler møte Storbritannias brexitminister David Davis på torsdag for å avslutte forhandlingsrunden. Det er ikke satt opp noen møter på onsdag.

I forkant av forhandlingsrunden har EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sagt at det må skje et mirakel hvis samtalene skal komme langt nok til at det kan bli gjort et vedtak allerede på toppmøtet neste uke om å åpne fase to av forhandlingene.

I fase én er det kun vilkårene for skilsmissen som diskuteres. Britene ønsker å gå raskt videre til fase to, som også vil omfatte forhandlinger om rammene for en framtidig handelsavtale.

Men EU vil trolig holde igjen til neste toppmøte i desember, for på den måten å øke presset på britene i forhandlingene.

Storbritannias statsminister Theresa May skulle etter planen holde et innlegg om forhandlingene i Parlamentet mandag ettermiddag.

