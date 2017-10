Partitopp: Trump kan bane vei for tredje verdenskrig

utenriks

I et intervju med The New York Times søndag kveld sa republikaneren at Trump styrer landets regjering som et «reality show». Han mener Trump er i fare for å lede landet «på en vei mot tredje verdenskrig».

– Han bekymrer meg. Han må bekymre alle som bryr seg om landet vårt, sa Corker.

– Jeg vet med sikkerhet at hver eneste dag i Det hvite hus handler det om å prøve å beherske ham, fortsatte han og la til at nesten alle republikanske senatorer deler hans bekymringer.

Corker, som flere ganger åpent har kritisert Trump og hans administrasjon, har kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg i mellomvalget neste år. Søndag gikk Trump hardt ut mot partifellen på Twitter.

– Senator Bob Corker tryglet meg om å støtte ham i gjenvalg i Tennessee. Jeg sa «nei» og han trakk seg (sa han ikke kunne vinne uten min støtte). Han ville også bli utenriksminister, jeg sa «nei takk». Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen.

Corker var imidlertid rask med å svare.

– Det er synd at Det hvite hus har blitt en barnehage for voksne. Noen gikk helt klart glipp av vakten sin i morges, skrev han på sin egen konto. Selv mener han det ikke er noe sannhet i det Trump tvitret.

Bob Corker representerer Tennessee og har vært senator siden 2007. Han har hatt det viktige vervet som leder av Senatets utenrikskomité siden 2015.

(©NTB)