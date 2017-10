Røde Kors varsler drastiske kutt i Afghanistan

utenriks

– Vi har ikke noe annet valg enn å drastisk redusere vår tilstedeværelse i Afghanistan, sier ICRCs Afghanistan-sjef Monica Zanarelli til Reuters.

Hun tilføyer at organisasjonen ikke kommer til å trekke seg helt ut av det krigsherjede landet.

Til sammen sju Røde Kors-ansatte er drept i angrep i Afghanistan så langt i år.

I september ble en spansk ICRC-ansatt drept på et sykehus i Mazar-i-Sharif nord i landet.

8. februar i år ble seks ICRC-arbeidere skutt og drept og to andre bortført i naboprovinsen Jowzjan. De to bortførte ble løslatt tidligere i høst etter lengre tids forhandlinger.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet og bortføringen, som Taliban nekter for å ha stått bak. Politiet i provinsen har lagt skylden på lokale tilhengere av den ytterliggående islamistgruppa IS.

ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen.

