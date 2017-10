Trump med krav til nye innvandringsreformer

utenriks

Trump-administrasjonen krever 10.000 flere ansatte i innvandringsmyndighetene, bygging av grensemuren til Mexico og en gjennom gang av «green card»-ordningen, som gir oppholdstillatelse til USA. Til gjengjeld vil administrasjonen godkjenne en ny reform for å beskytte unge innvandrere under DACA-programmet.

Det hvite hus ønsker å begrense familiebaserte «green cards» til kun å gjelde ektefeller og mindreårige barn til amerikanske statsborgere og lovlige permanente borgere. De ønsker å skjerpe immigrasjonssystemet, øke avgiften for grenseoverganger og gjøre det lettere å deportere gjengmedlemmer og barn uten ledsagere. I tillegg vil de gå gjennom asylordningen.

Obama-ordning

Listen kommer som spesifikke krav som Det hvite hus forventer å få implementert om de skal signere en ny DACA-reform.

Trump har opphevet denne ordningen, Deferred Action for Childhood Arrivals, og gitt Kongressen seks måneder på å finne en erstatning. Programmet ble innført av tidligere president Barack Obama for å beskytte hundretusener av mindreårige som ble tatt med ulovlig til USA.

Motstand

– Denne prioriteringen er nødvendig for å dempe de rettslige og økonomiske konsekvensene av å innvilge DACA-mottakere. Vi ber om at disse reformene blir inkludert i all lovgiving angående statusen for DACA-mottakere, sier Det hvite hus’ leder for juridiske anliggender, Mark Short.

De fleste demokrater er imot flere av kravene. I en felles uttalelse sier Demokratenes ledere i Senatet og Representantenes hus, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, at listen «går langt forbi det som er akseptabelt» og at den viser ingen forsøk på kompromiss.

(©NTB)