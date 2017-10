Ukraina mener russisk etterretningstjeneste sto bak attentat i Kiev

utenriks

Putin-kritikeren Voronenkov ble skutt og drept på åpen gate idet han forlot Premier Palace Hotel i Kiev 23. mars i år. Ukrainske tjenestemenn gikk raskt ut og sa at drapet så ut til å være utført på bestilling.

Ukrainas riksadvokat Juriij Lutsenko anklager nå den russiske etterretningstjenesten FSB for å ha betalt en russisk kriminell fra den sibirske byen Bratsk for å organisere attentatet. Mannen skal ha blitt valgt fordi han tidligere hadde hatt et forhold til Voronenkovs kone Maria Maksakova.

Maksakova, som selv har bakgrunn både som politiker og operasanger ved Mariinskij-teateret i St. Petersburg, sier til ukrainsk TV at hun har tiltro til Lutsenkos etterforskning.

Russland er pålagt omfattende internasjonale sanksjoner etter at landet annekterte den ukrainske Krim-halvøya, og anklages også for å stå bak et omfattende opprør øst i landet som har kostet mer enn 10.000 menneskeliv. Myndighetene i Moskva har tidligere avvist beskyldninger om at de var involvert i drapet på Voronenkov og kalt dem «absurde».

Voronenkov, som tidligere var medlem av den russiske nasjonalforsamlingen, reiste i eksil til Ukraina i 2016 sammen med sin kone. De to ble innvilget ukrainsk statsborgerskap og har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml.

Voronenkov ble også regnet som et nøkkelvitne i rettssaken ukrainske myndigheter har reist mot landets tidligere russiskvennlige president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014. Han fortalte ukrainske medier i februar at han hadde mottatt flere drapstrusler fra russiske sikkerhetstjenester.

