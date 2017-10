Politiet: Paddocks bil var full av eksplosiver

utenriks

Sheriff Joe Lombardo i Las Vegas-politiet sa under en pressekonferanse mandag at de fortsatt ikke har fått bekreftet et motiv bak masseskytingen Paddock sto bak forrige søndag. Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.

De har ikke funnet en spesiell livshendelse som skal ha utløst planene om et slikt angrep, heller ingen brev eller notater lagt igjen i hans hjem i Mesquite sør i Nevada.

Etterforskere har imidlertid kartlagt 200 tilfeller av Paddocks bevegelser gjennom byen. Her har han hele veien reist rundt alene.

– Drapsmannen skjulte med vilje handlingene sine på forhånd av angrepet og derfor er det vanskelig å finne svaret bak disse handlingene, sier Lombardo.

Broren samarbeider

Lombardo bekreftet at de samarbeider med Paddock kjæreste Marilou Danley og hans bror Eric Paddock.

– Jeg hjelper dem med å forstå Stephens tenkemåte. Jeg ønsker ikke at de skal gå etter dårlige spor, sa Eric Paddock til en avis, uten å ville utdype hva han bidrar politiet med.

I nylig avslørte rettsdokumenter har Paddock beskrevet seg selv som en natteravn som gamblet opp til en million dollar hver natt i Las Vegas, iført sandaler og badeshorts, og som tok igjen nattesøvnen på dagtid. Dette kommer fram i rettsdokumenter fra 2013 da han saksøkte Cosmopolitan Hotell etter at han skled og falt inne i deres lokaler.

Angrepet

Søndag gikk politiet på nytt gjennom Paddocks hjem for å dokumentere alt som var der, i jakten på et motiv.

Paddock løsnet flere hundre skudd fra sitt hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay søndag forrige uke. Målet var 21.000 publikummere på en konsert 365 meter unna. 58 mennesker ble drept og 489 ble såret. Ifølge politiet skjøt Paddock også mot bensintanker i nærheten som en avledning.

Paddock tok sitt eget liv like før politiet stormet hotellrommet hans.

(©NTB)