utenriks

Det er knyttet stor spenning til talen, etter at Puigdemont har varslet at han vil erklære uavhengighet for Catalonia. I en omstridt folkeavstemning spanske myndigheter mener var ulovlig, stemte 90 prosent for uavhengighet.

Valgdeltakelsen var imidlertid ikke høyere enn 43 prosent.

Årsaken til utsettelsen er ikke kjent.

