To drept i skyting på universitet i Kenya

Politikilder opplyser til Reuters at de to drepte var kvinnelige ansatte ved Technical University i Mombasa. To politimenn og en sjåfør skal være såret i angrepet.

– En buss med studenter var på vei fra internatet til campus og ble eskortert av en minibuss med ansatte og to politifolk, opplyser en politikilde.

– Rundt ti væpnede menn dukket opp fra buskene og åpnet ild mot minibussen som kjørte først. Som et resultat av dette ble to kvinnelige ansatte ved universitet drept. Sjåføren og to politifolk ble såret, sier kilden.

Et øyenvitne forteller også at blodige studenter ble båret ut av universitetsbygningen, men dette er ikke bekreftet.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet eller hva motivet er, men den militante islamistgruppa al-Shabaab i Somalia har de siste årene gjennomført en rekke angrep og terroraksjoner øst i Kenya.

I 2015 ble 148 studenter drept og 79 såret i et al-Shabaab-angrep mot universitetet i Garissa.

