Anklagene mot Weinstein fortsetter – Hollywood reagerer

Skuespillere som Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Rosanna Arquette er blant flere som står fram og anklager Weinstein for seksuell trakassering.

Paltrow beskriver Weinsteins forsøk på å overtale henne til å gi ham en massasje inne på hotellrommet hans da hun var yngre. Jolie sier hun også «hadde en dårlig opplevelse med Weinstein» som yngre skuespiller og har senere nektet å jobbe med han, i tillegg har hun advart andre mot å gjøre det.

Anklages for voldtekt

Weinstein fikk søndag sparken i firmaet han eide sammen med broren Bob Weinstein. Sparkingen kom som en reaksjon på en artikkel i The New York Times torsdag forrige uke hvor flere anklaget filmprodusenten for å ha seksuelt trakassert dem opp gjennom flere tiår.

Tirsdag gikk flere skuespillere ut med enda kraftigere anklager. Den italienske filmstjernen Asia Argento sier Weinstein voldtok henne flere ganger og at hun ikke turte å gjøre motstand i frykt for at han ville ødelegge karrieren hennes.

En annen kvinne, som forholder seg anonym av disse grunnene, sier at han også voldtok henne, men at hun aldri meldte det til politiet i frykt for at Weinstein hadde for mye makt til at det ville føre noe sted.

Weinsteins representant Sallie Hofmeister sier «alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke benektes utvetydig av Mr. Weinstein».

– Blir kvalm

Reaksjonene har rast i Hollywood de siste dagene. Hollywood-stjernen Matt Damon er blant dem som har uttrykt avsky. Han sier historiene han hører kvinnene stå fram med gjør ham kvalm, og at han synes de er modige som tar bladet fra munnen.

Damon slo gjennom med filmen «Good Will Hunting», som Weinstein står bak. Denne filmen var også Ben Afflecks store gjennombrudd, som også har uttrykt avsky over avsløringene.

Obama-paret

Også USAs tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle reagerer.

– Michelle og jeg vemmes av de nylige beretningene om Harvey Weinstein. Alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner på en sånn måte, må holdes ansvarlig. Her spiller rikdom og status ingen rolle, heter det i en pressemelding fra paret.

Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton går også hardt ut mot 65-åringen og sier hun er sjokkert og forferdet.

Det har lenge florert rykter i Hollywood om seksuell trakassering og undertrykking av kvinnene i bransjen. Matt Damon er blant dem som går ut og krever at forandring må skje og at menn må være en del av dette.

