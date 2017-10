Catalonia får fem dagers frist

utenriks

Det er viktig at regionens president Carles Puigdemont svarer rett på dette spørsmålet, understreker Rajoy. – Han trenger bare å si at han ikke erklærte uavhengighet, sa statsministeren i en tale til den spanske nasjonalforsamlingen onsdag. Rajoy har gjort det klart at selvstyret i Catalonia kan bli opphevet hvis regionen erklærer at den løsriver seg fra Spania. Selvstyret vil i så fall bli fjernet i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.

Kan ombestemme seg

Hvis Puigdemont innen mandag bekrefter at han faktisk har erklært uavhengighet, får han enda noen dager til å tenke seg om. Hvis han ikke ombestemmer seg innen 19. oktober, vil regionens selvstyre bli opphevet, ifølge en kilde i den spanske regjeringen.

Tirsdag holdt Puigdemont en tale hvor han først erklærte at han akter å erklære uavhengighet – før han ba Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringen for å muliggjøre dialog med regjeringen i Madrid.

Men Rajoy er ikke interessert i dialog eller megling slik situasjonen er nå.

-Ingen dialog er mulig mellom en demokratisk lov og ulydighet eller ulovligheter, sa statsministeren tidligere onsdag.

– Symbolsk handling

Etter Puigdemonts tale tirsdag undertegnet han og andre katalanske ledere noe de omtalte som en uavhengighetserklæring.

Men en talsmann for den katalanske regionale regjeringen uttalte etterpå at dette var en «symbolsk handling».

– Det var en symbolsk handling der vi alle skrev under på at vi er fast besluttet på å erklære uavhengighet, sa talsperson Jordi Turull.

Den spanske utenriksministeren Alfonso Dastis mener at den katalanske lederen Carles Puigdemont driver med bedrageri, og at han fører Catalonia ut i sosial og økonomisk uro.

Turull advarer på sin side den spanske regjeringen mot å bruke artikkel 155 og sette til side de katalanske myndighetene. – Det betyr at de ikke har vilje til dialog, og at Catalonia vil bli tvunget til å gå videre med planene om uavhengighet.

Lavt frammøte

Den ulovlige folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober endte med et stort flertall for uavhengighet. Men valgdeltakelsen var på under 50 prosent, både fordi nei-siden boikottet avstemningen og fordi spanske myndigheter gjorde alt de kunne for å hindre avviklingen.

Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.

Blant andre Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel mener at en ensidig uavhengighetserklæring vil være «uansvarlig».

– Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten. Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven, het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.

Også Frankrike har stått på Madrids side i konflikten.

Men både nasjonalt og internasjonalt er det sterkt press på partene for å finne fram til en politisk løsning på konflikten gjennom dialog.

