Krisemøtet i gang i den spanske regjeringen

utenriks

Krisemøtet holdes dagen etter at de katalanske nasjonalistene utfordret Madrid til dialog. Tirsdag holdt Spania pusten. Spørsmålet var om Catalonias president Carles Puigdemont ensidig ville erklære uavhengighet. Puigdemont, med støtte fra andre katalanske nasjonalistledere, valgte en hybridløsning, nemlig å utsette å iverksette en uavhengighetserklæring – og be «erkefiendene i Madrid» om dialog. En talsperson for regjeringen har allerede avvist Puigdemonts strategi, fordi de under ingen omstendigheter kan tolerere at katalanerne har undertegnet en uavhengighetserklæring, selv om den er satt på vent. Og hittil har statsminister Mariano Rajoy vist svært liten vilje til å diskutere katalanernes krav om uavhengighet, fordi han mener det strider mot grunnloven.

Vurderer alternativer

Likevel er det knyttet stor spenning til krisemøtet i Madrid. Spanske myndigheter er også under sterkt press – både internasjonalt og nasjonalt om å bidra til å løse krisen gjennom dialog.

-Rajoy vil vurdere alle mulige alternativer, sier en regjeringskilde.

Rajoy skal senere onsdag holde en tale i nasjonalforsamlingen.

Lavt frammøte

Den ulovlige folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober endte med et flertall for uavhengighet, men valgdeltakelsen var lav, både fordi nei-siden boikottet avstemningen og fordi spanske myndigheter gjorde alt de kunne for å hindre avviklingen, også bruk av høyst upopulær og rå politimakt.

Spanske myndigheter mener folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i grunnloven som gir sentralmyndighetene anledning til å overta helt eller delvis styringen i regionen Catalonia.

Advarsler fra EU

Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.

Blant andre Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel mener at en ensidig uavhengighetserklæring vil være «uansvarlig».

– Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten. Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven, het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.

Også Frankrike har stått på Madrids side i konflikten.

(©NTB)