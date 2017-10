Rapport: 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år

utenriks

Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig. Rapporten «Ending Child Marriage» er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna.

− Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap. Fattigdom, svak håndheving av loven og dyptgående tradisjoner og trosretninger er en del av problemet, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Under lovlig alder

Over to tredeler av alle barneekteskap inkluderer barn under det som er ansett som lovlig alder i landet det gjelder.

− Det er viktig å ha lovverket på plass. Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette. Dessuten kan det å overbevise om at jenter må få fullføre sin skolegang være avgjørende for å forhindre barneekteskap og tidlig graviditet, sier Fylkesnes.

Ifølge FN har jenter uten utdanning tre ganger større sannsynlighet for å bli giftet bort før fylte 18 år enn de som har fullført ungdomsskolen eller mer.

Menneskerettighetsbrudd

− Barneekteskap er et enormt brudd på jenters fundamentale menneskerettigheter. Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom, avslutter Fylkesnes.

Fortsatt er det mange land som tillater barneekteskap. Over 100 millioner jenter lever i land hvor de ikke er beskyttet av et lovverk.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med den internasjonale dagen for jenter onsdag.

