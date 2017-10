Stor politisk uvisshet i Kenya etter at Odinga trakk seg som presidentkandidat 

utenriks

Nasjonalforsamlingen vedtok onsdag en endring av valgloven som åpner for at sittende president Uhuru Kenyatta automatisk vinner omkampen med Odinga 26. oktober, ifølge Reuters. Avstemningen ble imidlertid boikottet av representantene fra opposisjonen.

Samtidig har en dommer i Nairobi besluttet å godkjenne at en mindre kjent opposisjonspolitiker stiller som Kenyattas motkandidat.

Ekuru Aukot fikk kun 27.000 av over 15 millioner avgitte stemmer i august-valget som ble annullert av høyesterett som følge av uregelmessigheter. Men dommer John Mativo sa onsdag at han ikke ser noen grunn til at Aukot ikke kan stille som kandidat i valget om to uker.

Odingas beslutning om å trekke seg fra valget, har igjen skjerpet de politiske frontene i Kenya. Analytikere mener imidlertid at Odinga har små sjanser til å vinne over den sittende presidenten selv om han skulle få gjennom kravet om valgreformer.

Store demonstrasjoner

Konflikten har igjen brakt tusenvis av Odingas tilhengere ut i gatene. I byene Kisumu og Homa Bay vest i landet, som regnes som Odingas kjerneområder, var gatene onsdag full av demonstrantene som utstyrt med kjepper og plakater ropte «ingen reformer, intet valg».

Også i hovedstaden Nairobi samlet folk seg til en protestmarsj, mens opprørspoliti fulgte nøye med.

Kenyatta vant presidentvalget 8. august med 54 prosent av stemmene, men seieren ble annullert som følge av uregelmessigheter under opptellingen av stemmene og ureglementerte handlinger fra valgtjenestemenn. Samtidig ga høyesterett ordre om at det skulle holdes et nytt valg innen 60 dager.

Jublet over annullering

En slik valgannullering har aldri tidligere har skjedd i det østafrikanske landet, og jubelen blant Odingas tilhengere var stor. Men etter at Odinga trakk seg tirsdag, skjerpes igjen de politiske frontene. Frykten er stor for at det igjen vil bryte ut sammenstøt mellom Kenyas ulike folkegrupper.

Nå er det ventet at Odinga vil forsøke å bringe konflikten inn for domstolene, noe som kan gjøre den politiske krisen enda dypere. Han kan blant annet vise til en høyesterettsavgjørelse fra 2013 der det fastslås at valgprosessen må starte helt på nytt hvis en kandidat dør eller trekker seg.

Odinga har i en årrekke forsøkt å bli valgt til Kenyas president. Nå er han 72 år gammel, og analytikere anser at dette var hans siste sjanse til å lykkes.

(©NTB)