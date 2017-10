Kirkens Nødhjelp glad for bistandsvekst

utenriks

– Det er viktig å få bekreftet et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI, og det er gledelig å se at smertefulle kutt fra 2016-budsjettet nå reverseres, sier generalsekretær Anne Marie Helland.

– Vi savner likevel høyere ambisjoner på viktige områder som klimatilpasning og internasjonal skattlegging, som er avgjørende i kampen mot fattigdom. Verden trenger at Norge jobber mer med årsakene til fattigdom, mener hun.

Regjeringen legger opp til å bruke 35,1 milliarder kroner på bistand neste år, og Kirkens Nødhjelp er overrasket over at det ikke satses mer på det såkalte Skatt for Utvikling-programmet.

– Norge må bistå ­fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland.

