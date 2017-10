Kongo utsetter presidentvalget til neste år

utenriks

Kommisjonen bekreftet onsdag at presidentvalget ikke vil finne sted i slutten av 2017 som tidligere bestemt.

President Joseph Kabila avsluttet sin periode som landets president i desember, men fikk lov å bli sittende så lenge han kunne garanterte at det ville holdes et nytt valg.

Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sa under Sikkerhetsrådets møte i New York at valget må skje på ordentlig vis.

– Sikkerhetsrådet forventer en rask offentliggjøring av valglistene og implementering av sikkerhetstiltak. Det er overensstemmelse på dette viktige punktet, sa Delattre. Sikkerhetsrådet ba om at presidentvalget gikk av stabelen i løpet av året, i henhold til avtalen mellom regjeringen og opposisjonen.

En kilde i kommisjonen sier til Ap at utsettelsen kan bli redusert om bruken av maskiner for stemmeavgivning og endring av valglovene godkjennes.

