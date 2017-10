NAFTA-avtalen i fare etter 23 år

utenriks

President Donald Trump har truet med å trekke USA fra avtalen dersom han ikke oppnår bedre handelsbetingelser gjennom reforhandlinger.

Men en omlegging som betyr flere amerikanske biler produsert i USA, og flere statlige kontrakter plassert hos amerikanske selskaper, vil utløse store protester fra NAFTA-partnerne Canada og Mexico.

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau møtte onsdag Trump i Det hvite hus i forbindelse med starten på fjerde forhandlingsrunde, som er forlenget med to dager.

– Det er på tide med forhandlinger etter alle disse årene, og vi får se hva som skjer. Det er mulig vi ikke kommer fram til en avtale, og det er mulig vi gjør det, sa Trump.

Stadig flere forskere spør seg hva Trump egentlig kan gjøre hvis han ikke får det som han vil.

– Hva skal administrasjonen foreta seg? Skal de være tålmodige og arbeide seg gjennom disse spørsmålene, eller skal de bruke vanskelighetene som et påskudd til å si at vi prøve, men fikk det ikke til, spør Phil Levy ved Rådet for globale spørsmål i Chicago.

Sjokkbølger

En avvikling av NAFTA vil sende sjokkbølger over det nordamerikanske kontinentet. Amerikanske bønder er avhengige av markeder i Mexico. Produsenter har bygd kompliserte forsyningslinjer som krysser NAFTA-grenser. Og forbrukerne har nytt godt av lavere priser.

NAFTA visket ut de aller fleste handelsbarrierene mellom USA, Canada og Mexico og utløste en eksplosjon av samhandel mellom de tre. Men kritikere på amerikansk side av grensene sier at avtalen også førte til at hundretusener av arbeidsplasser innen industri- og vareproduksjon ble eksportert til Mexico, der store konserner visste å nyttegjøre seg av den billige arbeidskraften.

Trump sier at både USA og Canada ønsker å beskytte sine egne.

– Vi må beskytte våre arbeidere og for å være ærlig, så ønsker statsministeren også å beskytte Canada og sitt folk. Så vi får se hva som skjer med NAFTA, fortsatte Trump.

Avvikle

Presidenten har flere ganger gått hardt ut mot avtalen. Særlig har han kritisert Mexico som han mener «oppfører seg vanskelig», og har truet med at USA mest sannsynlig ender opp med å avvikle hele avtalen. Han mener kort og godt at den har vært ødeleggende for industri og arbeidsplasser i USA.

Stadig flere kommentatorer i USA tror at Trump helst vil at hele avtaleverket legges dødt. Under valgkampen var motstand mot NAFTA et tilbakevendende tema.

Trump hevdet igjen og igjen at NAFTA fører til nedlagte arbeidsplasser i USA. Etter møtet sa Trudeau at Canada er forberedt på alt, men uttrykte håp om at NAFTA vil bestå. Torsdag reiste han til Mexico for å fortsette samtalene der.

Den mexicanske regjeringen har avfeid Trumps skepsis til den 1.700 sider lange avtalen som tomme trusler. Samtidig er Mexico avhengig av NAFTA ettersom 80 prosent av produktene Mexico eksporterer, går til USA.

Det amerikanske handelskammeret opplyser at 14 millioner jobber i USA knyttet til handel med Mexico og Canada, et forhold Trump må ta med i sin forhandlingsstrategi.

