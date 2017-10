Spansk kampfly styrtet etter nasjonaldagsfeiring

utenriks

Det spanske forsvarsdepartementet opplyser at Eurofighter-flyet gikk i bakken nær militærbasen ved Albacete, rundt 300 kilometer sørøst for Madrid.

Øyevitner forteller til nyhetsbyrået Europa Press at flyet styrtet da flere jagerfly gjorde manøvere på vei inn mot basen. Flyet begynte å brenne etter at det traff bakken.

Totalt var 78 fly på vingene samtidig med en militærparade som finner sted hvert år i Madrid 12. oktober med det spanske kongeparet blant publikum.

– Hvil i fred, kamerat. Takk for at du hjalp oss med å feire dagen du har gitt livet ditt for. Vi kommer ikke til å glemme deg, heter det i en kondolansemelding på det spanske forsvarsdepartementets Twitter-konto.

(©NTB)