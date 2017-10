EUs nye storstue måtte evakueres

utenriks

Lyden av sirener gjallet gjennom EU-hovedstaden fredag ettermiddag.

Årsaken var problemer med avtrekket på kjøkkenet i Europa-bygningen, det nye hovedkvarteret til EUs president Donald Tusk og EUs ministerråd.

Giftrøyken fikk ansatte på kjøkkenet til å føle seg uvel, og hele bygningen ble derfor evakuert. Mange forflyttet seg over til Justus Lipsius, bygningen som ligger vegg i vegg.

Europa-bygningen ble offisielt åpnet i vinter.

Den er formet for å se ut som et egg inni et fuglereir. Inni egget finner man de store møterommene der stats- og regjeringssjefene og ministrene jevnlig samles for å klekke ut nye ideer.

(©NTB)