EUs utenrikssjef: Iran-avtalen virker

utenriks

– Dette er ikke en avtale mellom to land, den tilhører ikke noe enkeltland. USAs president har mye makt, men ikke over dette, sa Mogherini fredag.

Hun uttalte seg kort etter at Trump hadde holdt en tale om Iran og landets atomprogram. Her varslet han nye sanksjoner mot Iran og advarte om at USA når som helst kan trekke seg fra avtalen om Irans atomprogram.

Avtalen ble undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015. Iran godtok å legge begrensninger på sitt atomprogram mot at sanksjoner ble hevet.

Mens USAs posisjon er uklar, mener alle de andre landene som undertegnet avtalen, at den må videreføres.

– Vi har ikke råd til å skrinlegge en avtale som virker, understreker Mogherini.

(©NTB)