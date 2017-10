Eksperter tror ikke Trumps stilling er mer truet enn tidligere

utenriks

– Denne type spekulasjoner har det vært hele tiden. Det er hele tiden folk som lekker. Jeg synes ikke det er de store endringene over tid, sier USA-kjenner og Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

I en artikkel i det amerikanske magasinet Vanity Fair denne uken vises det til lekkasjer fra flere Trump-rådgivere og framtredende republikanere. De beskriver situasjonen i Det hvite hus som en krise der folk jobber iherdig for å få en stadig mer ustabil president til å beherske seg.

Trumps dårlige humør skal blant annet skyldes at han ikke har fått vedtatt viktige valgløfter i Kongressen. En ikke navngitt kilde hevder også at han i en samtale med sin sikkerhetssjef Keith Schiller skal ha sagt: «Jeg hater alle i Det hvite hus. Det er noen få unntak, men jeg hater dem.»

Også USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda tror at medierapportene om tilstandene i Det hvite hus, er overdrevne.

– Det kan hende det er noe i det, men det virker som om stabssjef John Kelly har kontroll, sier han til NTB.

Han ser heller ingenting som tyder på at Trumps tid som president snart er over.

Intern partikonflikt

Spekulasjonen i amerikansk presse kommer etter at den republikanske senatoren Bob Corker havnet i en bitter ordkrig med Trump. Corker hevdet i et intervju med The New York Times at Det hvite hus er som en barnehage for voksne, samtidig som han uttrykte frykt for at Trump vil kunne starte en tredje verdenskrig.

Ryktene har også gått om at både stabssjef John Kelly og utenriksminister Rex Tillerson har vurdert å trekke seg, noe begge har avvist på det sterkeste. Likevel har også Washington Post denne uken spekulert på om Trump snart vil måtte forlate Det hvite hus som følge av intern motstand. Grunnloven åpner for at en president kan kastes av sine egne regjeringsmedlemmer hvis de mener han er uskikket.

Bannons «geriljakrig»

Selv om Snoen ikke fester lit til ryktene, påpeker han at det den siste tiden har vært en viss opptrapping i konflikten mellom Trump og hans eget republikanske parti.

Konflikten er ifølge Snoen både knyttet til Corkers utspill, og også en kampanje som Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon har satt i gang for å omforme Det republikanske partiet til et høyrepopulistisk Trump-parti.

– Han jobber for å bytte ut hver eneste senator som ikke er lojal mot Trump. Strategien går ut på å få alle senatorer til å frykte at de blir kastet hvis de ikke er 100 prosent lojale, sier han.

Samtidig har han ingen tro på at Trump vil tape oppslutning som følge av torsdagens presidentordre om å stanse statlige subsidier til forsikringsselskap som er knyttet til helsereformen Obamacare.

– Det Trump gjør er i samsvar med hva Det republikanske partiet ønsker, og presidentordren kommer fordi republikanerne ikke greier å bli enige om noe alle er fornøyd med, sier Snoen.

Han viser også til at selv om oppslutningen om Trump er relativt lav, så ser den ut til å ha stabilisert seg.

