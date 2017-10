FN: Tortur og mishandling i interneringsleirer i Libya

utenriks

– Tusener av mennesker blir holdt vilkårlig i interneringssentre over hele landet, noen av dem har vært der siden den væpnede konflikten i 2011. Mange utsettes for tortur og mishandling, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

Under et besøk i Libya denne uken besøkte han et av landets viktigste fengsler og en leir for fordrevne.

Al Husseins inntrykk etter besøket stemmer overens med rapportene fra menneskerettighetsgrupper som de siste månedene har advart om forholdene i landets interneringsleirer.

– Voldtekt og slaveri

Noen av dem som plasseres i leirene, er migranter som har forsøkt å reise gjennom Libya og videre til Europa. Organisasjonen Leger Uten Grenser har advart om at migranter i leirene utsettes for voldtekt, tortur og slaveri.

Nyhetsbyrået AP har meldt at væpnede grupper i Libya som tidligere smuglet migranter til Europa, nå får støtte fra Italia for å stanse migrantene med våpenmakt. Regjeringen i Italia har avvist påstanden.

Rivaliserende væpnede grupper

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med flystøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet diktatoren Muammar Gaddafi i 2011. Fortsatt pågår det rivalisering og kamper mellom et stort antall væpnede grupperinger, og Libyas FN-støttede regjering har lite reell makt.

Zeid Ra'ad Al Hussein mener regjeringen kan gjøre mer for å bedre situasjonen i Libyas interneringsleirer. Samtidig erkjenner han at regjeringen har betydelige utfordringer siden ulike væpnede grupper har stor innflytelse og rettsvesenet i landet nærmest har kollapset.

– Menneskerettssituasjonen i Libya er fortsatt preget av omfattende menneskerettsbrudd begått av alle sider i konflikten med total straffrihet, sier Al Hussein.

