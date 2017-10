Flere pågrepet, mistenkt for drapsforsøk i Sverige

utenriks

– Vi fikk melding om flere skudd sentralt i Trelleborg, og da vi kom til stedet, fant vi flere personer med skuddskader, sa politiets talsmann i region Sør, Fredrik Bratt like før midnatt.

Meldingen om skytingen kom klokken 22.30 og alarmsentralen sendte ut åtte ambulanser. Fire personer ble umiddelbart sendt til sykehusene i Malmö og Lund. Svensk politi bekrefter på sine nettsider at alle fire er menn. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ifølge bilder fra Aftonbladet ankom politiet i fullt utrykningsutstyr, ikledd skuddsikre vester og våpen.

Politiet har sikret stedet og sperret av et område utendørs.

– Vi har en stor politiinnsats og leter etter eventuelle gjerningsmenn, sier Bratt før midnatt. Klokken 0.40 melder politiet at de har pågrepet flere personer som vil avhøres. De pågrepne er mistenkt for drapsforsøk. Gruppen for alvorlig kriminalitet er blitt koblet inn i saken.

