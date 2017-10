Franske Audrey Azoulay utpekt til ny UNESCO-leder

utenriks

Det dramatiske ledervalget skjer dagen etter at USA kunngjorde at landet trekker seg fra UNESCO, som er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO har blant annet ansvar for verdensarvlisten.

Etter seks avstemningsrunder gikk Azoulay til topps, med bare to stemmer mer enn rivalen fra Qatar, Hamad bin Abdulaziz al-Kawari, også han tidligere kulturminister.

UNESCOs arabiske styremedlemmer hadde drevet en stor kampanje for å få en arabisk kandidat valgt som organisasjonens nye sjef for første gang. I motsetning til Azoulay var Al-Kawari på forhånd regnet som en av favorittene.

Men i den avgjørende runden ville ikke golflandene som deltar i den saudiledede boikotten av Qatar, stemme på det lille emiratets kandidat.

Dermed vant Frankrikes kandidat. Azoulay seilte opp etter at hun vant en avstemning mot Egypts kandidat tidligere fredag. Hun tar over for bulgarske Irina Bokova.

UNESCOs hovedforsamling vil måtte godkjenne styrets nominasjon i en avstemning neste måned, men det regnes som en formalitet.

USA opplyste torsdag at landet trekker seg fra UNESCO og begrunnet det med at organisasjonen er antiisraelsk og trenger omfattende reformer. Israel opplyste kort tid senere at de også forlater UNESCO.

