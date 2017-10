Juncker frykter dominoeffekt hvis Catalonia erklærer uavhengighet

utenriks

– Selv om dette ikke er vår sak: Hvis vi tillater at Catalonia løsriver seg fra Spania, vil andre gjøre det samme. Og det ønsker jeg ikke, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i en tale til studenter i Luxembourg fredag.

Juncker mener det vil være lite gunstig hvis EU skulle bestå av "98 stater 15 år fram i tid».

– Det er vanskelig nok med 28 stater, påpekte han.

Bekymring for dominoeffekten som Juncker sikter til, har tradisjonelt preget mange lands holdninger til uavhengighetsbevegelser i andre deler av verden. I mange tilfeller har land vært skeptiske til å støtte slike bevegelser av frykt for å oppildne egne folkegrupper som ønsker uavhengighet.

Et eksempel på dette er at Spania aldri har anerkjent Kosovos løsrivelse fra Serbia. Spanske myndigheter har fryktet at dette kunne oppmuntre separatister i Catalonia og andre spanske regioner.

