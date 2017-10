May, Merkel og Macron lover å overholde Iran-avtalen

utenriks

I en felles uttalelse sier statsminister Theresa May, statsminister Angela Merkel og president Emmanuel Macron at de mener avtalen må overholdes av alle parter.

– Atomavtalen var resultatet av 13 års diplomati og et stort skritt i retning av å sikre at Irans atomprogram ikke endres til militære formål, heter det i uttalelsen.

– Derfor oppfordrer vi USAs administrasjon og kongress til å vurdere konsekvensene for sikkerheten til USA og landets allierte før det tas skritt som kan undergrave avtalen, heter det videre.

De tre politiske topplederne viser særlig til gjeninnføring av sanksjoner mot Iran som ble hevet da atomavtalen trådte i kraft.

May, Merkel og Macron gjør det klart at de er bekymret for konsekvensene av Trumps angrep på avtalen. Den amerikanske presidenten sa fredag at hans regjering ikke lenger kan bekrefte at Iran overholder avtalen – noe Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har slått fast at Iran gjør.

(©NTB)