Russland advarer USA mot å droppe Iran-avtalen

Konsekvensen vil i så fall bli en alvorlig forverring av situasjonen rundt Irans atomprogram, mener Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Også innsatsen for å hindre spredning av atomvåpen i andre deler av verden vil bli rammet, ifølge Peskov.

Fredag skal Trump komme med en uttalelse om atomavtalen. Det ventes at han vil erklære at avtalen ikke er i USAs interesse, men ikke trekke seg fra avtalen i denne omgang.

Avtalen ble undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Iran godtok å legge begrensninger på sitt atomprogram i bytte mot fjerning av sanksjoner.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utvikler atomvåpen. Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.

Mens USAs posisjon er uklar, mener alle de andre landene som undertegnet avtalen, at den må videreføres. Ifølge amerikanske medier har en rekke medlemmer av Trumps regjering forsøkt å overtale presidenten til å akseptere atomavtalen.

