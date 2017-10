Tallet på omkomne stiger i Vietnam

utenriks

Uker med regn har fått vannet til å stige i de nordlige og sentrale delene av Vietnam og har forårsaket jordskred flere steder.

Redningsmannskaper leter fortsatt etter 39 mennesker som er savnet, og myndighetene frykter at tallet på omkomne vil stige.

Værutsiktene er ikke gode og meteorologene advarer om at en ny storm er på vei. Store jordbruksområder står alt under vann, blant annet i Hanoi-området der et dike brast og ødeleggelsene er store.

Hele landsbyer og mange veier står også under vann, og den nordlige Hoa Binh-provinsen er aller hardest rammet. 17 mennesker er bekreftet omkommet i jordskred i provinsen, og ytterligere 15 er meldt savnet.

I Thanh Hoa-provinsen er 14 mennesker omkommet, opplyser vietnamesiske myndigheter.

Vietnam rammes ofte av tropiske stormer mellom mai og oktober.

(©NTB)