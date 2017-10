Trump fjerner støtte til helseforsikringsselskaper

utenriks

Trumps nye planer ble offentliggjort sent torsdag lokal tid, kun timer etter at han undertegnet en presidentordre som skal føre til endringer i Obamacare.

– Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.

Marked i oppløsning

Ifølge The New York Times dekker subsidiene Trump nå stopper, noen av forsikringsselskapenes kostnader slik at de med lav inntekt har råd til forsikring. Fjerningen av denne støtten kan føre til at selskaper velger å trekke seg ut av markedet.

Forsikringsselskaper har advart om at de trenger mer støtte og har truet med å trekke seg helt ut om subsidiene blir stoppet. Ifølge avisen kan fjerningen av subsidier føre til at hele forsikringsmarkedet går i oppløsning.

Reaksjoner

Den siste steget mot å erstatte helsereformen har skapt store reaksjoner.

– Å stoppe subsidiene betyr flere uten forsikring i mitt distrikt. Trump lovet flere tilbud og rimeligere forsikring. Dette er det motsatte, sier republikaner Ileana Ros-Lehtinen i Florida.

Demokratene raser og mener Trump påfører skade på landets helsesystem.

– Presidenten ødelegger helseomsorgen for å få fram et politisk poeng, sier senator Richard J. Durbin i Illinois.

Fjerne Obamacare

Republikanerne har lenge tatt til orde for å fjerne Obamacare, men dette har de så langt ikke klart, til tross for at de har flertall i Kongressen.

Tidligere torsdag forsøkte Trump seg på en ny vri: Han undertegnet et presidentdirektiv som gjør det mulig å omgå Kongressen. Direktivet vil ikke fjerne Obamacare, men føre til endringer i ordningene for helseforsikringer.

Planen skal angivelig gi flere brukere tilgang til en mindre omfattende, men også billigere, forsikringsordning enn den som er i dag.

Men endringene vil ikke få effekt før tidligst i 2019, ifølge nyhetsbyrået AP. Kritikere mener endringene vil føre til større helseutgifter for personer med alvorlige sykdommer.

