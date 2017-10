15 drept i luftangrep i Afghanistan

utenriks

Luftangrepet skjedde i en avsidesliggende del av provinsen Kunar torsdag denne uka.

Provinsguvernørens talsmann, Abdul Ghani Musamim, sier angrepet var rettet mot et møte med IS-ledere som planla et terrorangrep. En talsmann for forsvarsdepartementet i Kabul bekrefter påstanden.

To andre tjenestemenn avviser dette, og forteller at de drepte var sivile. Mawlavi Shahzada Shaheed, som representerer Kunar i nasjonalforsamlingen, sier dronen traff to hus i distriktet Sawki. Der var de to stammelederne Malik Majeed Khan og Malik Tor Khan samlet sammen med slektninger, ifølge ham.

«Feil etterretning»

Lederen for provinsrådet i Kunar, Din Mohammad Sapai, bekrefter Shaheeds fremstilling og sier ingen militante er til stede i området der luftangrepet skjedde.

– Angrepet var basert på feil etterretning, sier Sapai, som truer med å legge ned hele provinsrådet hvis ikke regjeringen reagerer.

USA har ennå ikke kommentert hendelsen. Ifølge nyhetsbyrået AP har IS' afghanske fløy etablert seg i det avsidesliggende området, og regjeringen har ingen kontroll.

Over 200 sivile drept

Antallet drepte og sårede sivile som følge av flyangrep i Afghanistan økte med hele 52 prosent i årets ni første måneder, sammenlignet med første halvår i fjor. 205 mennesker ble i denne perioden drept og 261 såret i luftangrep utført av amerikanske og afghanske fly, ifølge en FN-rapport som ble publisert torsdag.

I september ble det sluppet og avfyrt til sammen 751 amerikanske bomber og raketter mot antatte Taliban- og IS-mål i Afghanistan, ifølge det amerikanske flyvåpenet. Det var 50 prosent flere enn måneden før og mer enn i noen annen måned siden 2012.

(©NTB)