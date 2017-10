Brende: Norge bekymret over Trumps holding til Iran-avtalen

utenriks

Fredag bekreftet USAs president Donald Trump at USA ikke trekker seg fra Iran-avtalen, men han vil ikke skrive under på at Iran opprettholder atomavtalen.

– I likhet med mange land, som blant annet Frankrike, Tyskland og Storbritannia, er Norge bekymret over dette, sier utenriksministeren til NTB.

Tillit

Brende sier at Norge har tillit til Atomenergibyrået (IAEA) som bekrefter at Iran opprettholder avtalen. IAEA hevder Iran har godtatt verdens strengeste atominspeksjoner.

Statsråden påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.

– Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.

Den amerikanske presidenten har tidligere truet med å trekke USA ut av avtalen, i tillegg til å kalle den en av de verste avtalene USA noensinne har inngått. Fredag sa Trump at USA velger å innføre nye sanksjoner mot landet.

Viktig avtale

– Norge, i likhet med EU, beklager dersom avtalen opphører. Avtalen er et avgjørende verktøy i å løse et alvorlig ikke-spredningsspørsmål sier Brendel.

– Samtidig deler vi bekymringen for Irans ballistiske missilprogram og andre aktiviteter som kan påvirke europeiske sikkerhetsinteresser, fortsetter han.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utvikler atomvåpen. Trump understreket fredag at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.

(©NTB)