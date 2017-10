Dødstallet stiger etter skogbrannene i California

utenriks

Brannmyndighetene i delstaten opplyser at 5.700 boliger og forretningsbygg blitt ødelagt. Hele 90.000 mennesker har måttet evakuere hjemmene sine. Samtidig er flere hundre mennesker savnet.

Brannmannskaper bekrefter at de har begynt å få noe kontroll over ilden, men er bekymret over at vindstyrken øker i området.

– Vi er ikke ute av denne krisesituasjonen, ikke på langt nær, sier lederen i Californias beredskapstjeneste, Mark Ghilarducci.

– Men vi ser noe framgang i områder brannen har berørt. Vi skal klare å stoppe brannene, fortsetter han.

Delstatens brannsjef Ken Pimlott sier at over 9.000 brannmenn kjemper mot 17 store branner. Han bekrefter også at de har klart å få kontroll på tre branner, og er nær ved å få kontroll på flere.

Men han legger til at vinden kan skape problemer ettersom det er ventet at vindstyrken vil 20 meter i sekundet natt til lørdag lokal tid.

Brannsjefen legger til at det kan ta uker før de har funnet ut hva som forårsaket skogbrannene, som er de dødeligste og mest ødeleggende i Californias historie.

(©NTB)