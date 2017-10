Dødstallet stiger i Mogadishu

utenriks

Innbyggere i byen forteller at eksplosjonen lørdag var den kraftigste de har opplevd på flere år.

Bomben var tilsynelatende rettet mot Safari Hotel, som ligger i en travel gate i distriktet Hodan, ikke langt unna utenriksdepartementets lokaler. Politiet opplyste kort tid etter eksplosjonen at over 20 var drept, men varslet at dødstallet kom til å stige ettersom flere mennesker var fanget i ruinene av hotellet.

Sent lørdag kveld opplyser politimannen Mohamer Dahir at minst 50 mennesker ble drept, de aller fleste sivile. I tillegg ble 80 mennesker såret, sier Dahir til nyhetsbyrået DPA.

«Katastrofe»

Ingen tok umiddelbart på seg ansvar for lørdagens angrep, men den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tidligere utført blodige bombeangrep mot sivile i Mogadishu.

Skuddsalver kunne høres i området etter eksplosjonen, som førte til voldsomme ødeleggelser ved et travelt veikryss. Flere døde mennesker og blodige sandaler og sko lå strødd ved bombestedet. Biler var blåst over ende og lå brennende i gata, mens vinduer ble knust i bygninger ved siden av.

– Det var en trafikkork, og veien var full av fotgjengere og biler, sier Abdinur Abdulle, som jobber som kelner ved en restaurant i området.

– Det er en katastrofe, tilføyer han.

Veisperringer

Beredskapen har vært høy i Somalias hovedstad, der militæret bemanner flere veisperringer.

– Det var en diger eksplosjon, forårsaket av en lastebil med eksplosiver, sa Mohamed Adan i sikkerhetsstyrkene etter eksplosjonen lørdag ettermiddag.

Sikkerhetsstyrker hadde fulgt etter lastebilen da den vakte mistanke i forkant av angrepet, ifølge politioverbetjenten Mohamed Hussein.

Forsvarsminister gikk av

Bomben gikk av to dager etter at sjefen for USAs Afrika-kommando var i Mogadishu for å møte Somalias president.

Samtidig gikk landets forsvarsminister og hærsjef av uten at det ble oppgitt noen offisiell forklaring.

Shabaab har den siste tiden trappet opp sine angrep mot militærbaser sør og sentralt i Somalia. USA har samtidig trappet opp droneangrep mot den al-Qaida-tilknyttede gruppa, som også kriger mot 20.000 soldater fra Den afrikanske union i landet.

