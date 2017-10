Fire omkom da lastefly styrtet utenfor Elfenbenskysten

utenriks

En fransk militærkilde sier flyet skulle frakte gods for militæroperasjonen Barkhane, der 4.000 franske soldater inngår, mot ytterliggående islamister i regionen.

Det mindre transportflyet av typen Antonov hadde ti personer om bord og brakk i to etter styrten, ifølge lokalt politi. Blant de skadde var tre franske soldater og to moldovere. De overlevende er brakt til et fransk militærsykehus i nærheten av flyplassen i den ivorianske hovedstaden.

Flyet styrtet i havet da det skulle lande i Abidjan etter å ha tatt av fra Ouagadougou i Burkina Faso. Det var uvær og kraftig nedbør i området lørdag morgen, men årsaken til ulykken er ikke kjent.

