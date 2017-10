ICAN ut mot Trumps utspill mot den iranske atomavtalen

utenriks

– President Trumps avvisning av atomavtalen er en oppfordring til spredning, gjør oppnåelsen av nye atomavtaler vanskeligere og øker den globale risikoen for bruk av atomvåpen, sier Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Fredag bekreftet USAs president Donald Trump at USA ikke trekker seg fra Iran-avtalen, men han vil ikke skrive under på at Iran opprettholder avtalen.

– Den demonstrerer hvor godt diplomati kan fungere, og den reflekterer den globale nødvendigheten av å eliminere atomvåpen og den alvorlige trusselen de medfører, fortsetter organisasjonen.

I forrige uke ble ICAN tildelt Nobels fredspris for arbeidet mot atomvåpen.

