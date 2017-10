utenriks

Vitner forteller til Reuters at to døde personer er hentet ut fra flyet, og to andre skal være igjen i flyet.

Flyets størrelse er foreløpig ikke kjent, men ifølge BBC var det storm og mye regn da flyet lettet. Flyet skulle frakte gods for den franske hæren, opplyser lokale medier.

