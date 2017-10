Minst seks drept i bombeangrep i Mogadishu

utenriks

Innbyggere i byen forteller at eksplosjonen lørdag var den kraftigste de har hørt på flere år.

Bomben var tilsynelatende rettet mot et hotell i en travel gate i distriktet Hodan. Dødstallet kan komme til å stige, ifølge politioverbetjenten Mohamed Hussein.

Sikkerhetsstyrker hadde fulgt etter lastebilen da den vakte mistanke i forkant av angrepet.

Ingen tok umiddelbart på seg ansvar for lørdagens angrep, men den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tidligere angrepet blant annet hoteller i Mogadishu.

Bomben gikk av to dager etter at sjefen for USAs Afrika-kommando var i Mogadishu for å møte Somalias president.

Samtidig gikk landets forsvarsminister og hærsjef av.

Shabaab har den siste tiden trappet opp sine angrep mot militærbaser sør og sentralt i Somalia. USA har samtidig trappet opp droneangrep mot den al-Qaida-tilknyttede gruppa, som også kriger mot 20.000 soldater fra Den afrikanske union i landet.

